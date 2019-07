James-Napoli, Gazzetta: Real Madrid irremovibile, vuole 42mln! Prendere o lasciare, l'attesa sta logorando il colombiano

Calcio Mercato Napoli - Una trattativa infinita, un’attesa logorante quella che JamesRodriguez sta vivendo in Colombia, dove trascorre le vacanze. Ieri, l’attaccante del RealMadrid ha compiuto 28 anni ed ha festeggiato il compleanno insieme alla famiglia. Parlando ai microfoni di Sky, il presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis ha ribadito la posizione del club.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, continua il confronto a distanza con Florentino Perez, il presidente del Real: lui sembra irremovibile, vuole 42 milioni di euro, prendere o lasciare.

«Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Non abbiamo annullato la nostra attesa ma per scongelarci serve che il Madrid consideri che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito»