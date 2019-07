James-Napoli, Gazzetta: l'Atletico complica i piani di ADL! Una persona vicina al Bandido ha visionato scuole in città e Madrid per Salomè

Ultimissime calcio Napoli - Il club azzurro non molla la pista con il Real Madrid per James Rodriguez, anche se l’entrata in scena dell’Atletico Madrid ha complicato i piani e forse suggerirà al presidente De Laurentiis di cambiare strategia, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

James Rodríguez, centrocampista o attaccante del Real Madrid e della nazionale colombiana

Calcio mercato Napoli le ultimissime su James, El Bandido ha bisogno di certezze