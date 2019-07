James-Napoli, De Laurentiis partito alle 11.25 per Linate per l'assemblea di Lega [FOTO ESCLUSIVA]

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia dell'incontro tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez, Giuntoli e Mendes per la firma sul contratto con il Napoli. Successivamente è arrivata anche la smentita dall'edizione online del Mattino. Il presidente del Napoli, infatti, era a Capodichino in mattinata per prendere il volo Alitalia delle 11.25 per Milano (Linate). Appuntamento in Lega per l'assemblea con l'amministratore delegato Chiavelli.

Risulta, dunque, abbastanza difficile pensare che in giornata ci possa essere stato un incontro sull'isola per la firma del contratto.