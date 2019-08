James-Napoli, CorSport: De Laurentiis non ha fretta, ma una coincidenza favorisce la permanenza a Madrid! Le ultime

James Rodriguez è diventato comunitario nell’aprile scorso, acquisendo la cittadinanza d’un Paese - la Spagna - che lo ha accolto nel 2014 e dal quale non sa ancora se dovrà staccarsene oppure no: e comunque, lo status di comunitario aiuta, eccome, nelle strategie del mercato. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, James Rodriguez può permettersi di portar pazienza, e con lui il Napoli, entrambi accomodatisi sull’uscio per afferrare gli spifferi della Real Casa.

James-Napoli, gli aggiornamenti