James-Napoli, CdM: ipotesi permanenza al Real se parte Isco, strategia di Florentino Perez? 'Muro' con l'Atletico, il Napoli alla finestra

Calciomercato Napoli - Per James Rodriguez non ci sono particolari novità, con De Laurentiis che nelle ultime dichiarazioni rilascate a Dimaro Folgarida ai media ha parlato di un "attaccante da 30 gol" e di un giovane piuttosto che il calciatore colombiano del Real Madrid. Queste le ultime su James dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“El Bandido” intanto è in attesa di novità, il 29 luglio è previsto il rientro dalle vacanze e non è ancora chiaro il suo futuro. L’Atletico Madrid studia l’evolversi della situazione, Florentino Perez, in virtù della rivalità cittadina, ai colchoneros chiede 50 milioni di euro, una cifra che il club del presidente Cerezo considera eccessiva. Per sferrare l’assalto, l’Atletico Madrid ha bisogno di cedere almeno due giocatori tra Vitolo, Correa e Kalinic, nella guerra di nervi che coinvolge anche il Napoli, il Real Madrid sta dando segnali diversi fino ai giorni scorsi. James era considerato fuori dal progetto tecnico da Zidane ma se dovesse partire Isco, che ha mercato soprattutto in Premier League, a circa 70 milioni di euro, il trequartista colombiano potrebbe rimanere al Real Madrid. Si tratta di una strategia per spegnere i desideri di sconto di Atletico Madrid e del Napoli, che comunque resta bloccato sulla formula del prestito, o un’idea tecnica concreta? Lo scopriremo solo vivendo, così come per il mister X del Napoli per l’attacco.