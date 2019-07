James Rodriguez al Napoli, AS non ha dubbi: la firma arriverà, il club azzurro pagherà 50 milioni

Calciomerato Napoli - James Rodriguez al Napoli, il quotidiano spagnolo AS si sbilancia. Sottolinea che il colombiano alla fine firmerà con il club azzurro. Il Napoli, di contro, pagherà 50 milioni di euro per strappare il giocatore al Real Madrid. Ovviamente non cash, ma è probabile con dilazionamento su più anni e con determinati obiettivi sportivi. Da stabilire anche la formula, probabile un prestito oneroso. Con il giocatore ci sarebbe già un accordo da 6.5 milioni di euro a stagione, con un contratto di cinque anni.