James, Lozano e Manolas al Napoli: c'è l'accordo con tutti e tre, ma non con i club proprietari

Ultimissime calcio Napoli - In questo momento le trattative più vive per la Ssc Napoli di De Laurentiis sono quelle di Hirving Lozano, Kostas Manolas e James Rodriguez.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi secondo Gazzetta

Per tutti e tre, inoltre, ci sarebbe un principio di accordo con i giocatori e con gli stessi agenti coinvolti. Ma, come specifica l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la questione potrebbe entrare in una fase d’attesa, così come è avvenuto per Lozano e, probabilmente, avverrà anche per James Rodriguez. Tutte e tre le operazioni avviate hanno la stessa caratteristica: c’è l’accordo con i giocatori, ma non quello con le società che ne detengono i cartellini.