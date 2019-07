James e Lozano al Napoli, CdM: ADL pronto ad una svolta epocale sui diritti d'immagine. Non serve l'addio di Insigne per l'arrivo del messicano

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea l'importanza dei diritti d'immagine negli affari James e Lozano. De Laurentiis, così come fatto con Manolas, per i due calciatori darebbe maggiore libertà sui diritti d'immagine segnando una svolta epocale rispetto al recente passato: : "La questione dell’immagine dei calciatori è determinante per la coppia offensiva che il Napoli sogna: James Rodriguez, il costruttore della proposta di gioco che incanta Ancelotti, e Hirving Lozano che, invece, ha nell’attacco alla profondità e agli spazi il suo punto di forza. La trattativa per il colombiano procede, si punta a definire l’accordo con il Real Madrid sulla formula e sul prezzo, Nel weekend che Giuntoli ha trascorso con Raiola a Montecarlo, c’è stato un incontro anche con Lozano, le parti si sono aggiornate sull’accordo già raggiunto qualche settimana fa. Bisogna risolvere la questione dei diritti d’immagine, convincere il Psv Eindhoven a fare uno sconto sui 50 milioni chiesti, missioni non impossibili ma che possono diventare concrete soltanto dopo le cessioni. Non è necessario che parta Insigne".