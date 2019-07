Venerato a CN24: 'Atletico pronto a chiudere col Real per James! Superata l'offerta del Napoli con 42 mln cash, Giuntoli informato da Mendes'

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa James Rodriguez-Napoli. Il trequartista colombiano è in vacanza dopo la Copa America ed è in attesa di conoscere il proprio futuro.

James Rodriguez

James Rodriguez Napoli, l'Atletico piomba sul colombiano

Ciro Venerato, giornalista di Raisport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.it facendo il punto della situazione per questa trattativa: