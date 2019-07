James al Napoli, Il Mattino: fonti vicine a Mendes confermano, può arrivare a Dimaro! ADL ha un sogno

Calciomercato Napoli - 'Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro'. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che aggiunge: "Pochi giorni, per regalare quell’effetto scenico straordinario al ritiro in Trentino, qualche ora di allenamento per arrivare in condizioni accettabili al vero vernissage stagionale, quello contro il Liverpool del 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo"

James Rodriguez al Napoli, il sogno di De Laurentiis