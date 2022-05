Italiano-Napoli i rumors aumentano dopo la crisi tra ADL e Spalletti

Con un articolo a firma di Marco Guidi sul portale della Gazzetta dello Sport si analizzano le possibili strategie di mercato della Fiorentina. E si parte principalmente dalla guida tecnica di Vincenzo Italiano che sembrerebbe tentato dal Napoli

Per la questione allenatore la matassa pare molto più ingarbugliata. Italiano è arrivato a Firenze dopo l’incredibile vicenda Gattuso, ha riportato la Fiorentina a lottare per l’Europa, ma nel suo contratto c’è una clausola da 10 milioni di euro che potrebbe permettergli di firmare per un altro club a fine stagione.

E i rumors sul Napoli si sono intensificati di recente, dopo la “crisi” tra De Laurentiis e Spalletti. Dal futuro del tecnico dipendono, ovviamente, anche le strategie di mercato della società viola. Sebbene qualche situazione sembri già delineata, Europa o non Europa…