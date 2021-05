Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, è in programma per domani sera l'incontro tra Simone Inzaghi e la Lazio dopo un'attesa di "16 mesi". I biancocelesti negli ultimi tempi sembravano orientati a puntare forte su Rino Gattuso che, però, nel frattempo si è già ufficialmente accasato alla Fiorentina. Per questo motivo ora l'attuale tecnico laziale potrebbe per davvero restare a Roma, per quella che sarebbe la sua sesta stagione sulla panchina della Lazio.

Simone Inzaghi Lazio