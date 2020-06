Da Milano - Inter, per Kumbulla occhio alle contropartite: all'Hellas piacciono anche Esposito e Pirola

Ultime calcio - Secondo quanto riferisce FcInterNews.it, nell'affare per arrivare a Marash Kumbulla, giovane difensore dell'Hellas Verona, l'Inter potrebbe provare a giocarsi la carta contropartite tecniche per sbaragliare la nutrita concorrenza italiana, ed estera: al club scaligero, in particolare, interesserebbero soprattutto i profili di due classe 2002, il difensore Lorenzo Pirola e l'attaccante Sebastiano Esposito, quest'ultimo già stabilmente nel giro della prima squadra. Due calciatori che piacciono e che, se l'Hellas fosse d'accordo, potrebbero contribuire ad abbassare la parte economica dell'operazione.

Kumbulla