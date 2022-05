CorSport - Inter: obiettivo Asllani, Esposito in cambio in prestito

Calciomercato - Ultime di calciomercato per l'Inter pronta a beffare il Napoli e altre big per il colpo Asllani a centrocampo. La società nerazzurra ha una strategia ben definita per prenderlo.

Inter: Asllani dell'Empoli nel mirino

Si tratta di uno delle grandi rivelazioni del campionato di Serie A, l'Inter ha messo gli occhi su Kristjan Asllani. Il club nerazzurro non è l'unico a seguire il giovane talento dell'Empoli di Corsi. Intanto, tornerà dal prestito Andrea Pinamonti e potrebbe andare un altro attaccante nerazzurro al servizio di Andreazzol, si tratta del classe 2002 Sebastiano Esposito, che tornerà dal prestito al Basilea. Possibile prestito del giovane bomber per arrivare proprio a Kristjan Asllani, regista albanese in forza ai toscani che piace all'Inter, come scrive il Corriere dello Sport. Le alternative sono Schouten del Bologna e Maggiore dello Spezia.