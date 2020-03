Accostato al Napoli, Repubblica: Juve e Inter sul talento Tonali, Cellino fissa il prezzo

Notizie calcio Napoli - La Juventus approfitta di questo stop a causa del Coronavirus per programmare il futuro con un calciomercato stellare per rinforzare una rosa già molto forte di suo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

A centrocampo è il bresciano Tonali l’ennesimo fronte aperto con l’Inter, dualismo di mercato che ha caratterizzato le trattative dello scorso anno e vedrà nuovi capitoli negli anni a venire: il giovane talento classe 2000, interno di centrocampo oltre che regista, è al suo primo anno di serie A e a fronte di un talento straripante, potrebbe non avere ancora l’esperienza necessaria per una piazza come quella bianconera. Eppure la trattativa va avanti da mesi, anche se difficilmente Cellino si ammorbidirà sulle richieste (si dice 50 milioni) per il suo gioellino, a meno di un ritorno in serie B del Brescia al termine della stagione.