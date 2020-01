Inter-Llorente, Gazzetta: improbabile un nuovo assalto dei nerazzurri, Conte spinge per Giroud

Ultime calciomercato. E' una sessione invernale molto movimentata per il Napoli: non solo gli acquisti (che domani saliranno a quattro con l'arrivo di Politano) ma anche tante operazioni in uscita. Fernando Llorente, nonostante i rumors, alla fine dovrebbe restare in azzurro dopo le lusinghe dell'Inter. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

Calciomercato Napoli, le ultime su Llorente

Domani Politano farà le visite con il Napoli e una volta ufficializzata la sua cessione l’Inter chiuderà per Giroud, salvo un improvviso ma a questo punto anche improbabile nuovo assalto a Llorente. L’ariete spagnolo infatti non è stato inserito nell’affare Politano perché ritenuto incedibile – o forse meglio dire non sostituibile vista la tempistica – dal club di Aurelio De Laurentiis, così dopo un corteggiamento lungo Giroud e l’Inter sono pronti a dirsi sì.