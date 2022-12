Clamoroso Repubblica: Koulibaly all'Inter! Ecco il piano di Marotta

Calciomercato Napoli, dopo la cessione in estate al Chelsea circola una clamorosa indiscrezione su Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica l'ex 'Comandante' del Napoli calcio potrebbe fare incredibilmente ritorno in Italia. Il club interessato sarebbe l'Inter, alle prese con la grana Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro — in scadenza di contratto a giugno — è sempre nel mirino del Psg, che intende tornare a trattare con il club nerazzurro per l’acquisto del 27enne stopper.

Koulibaly Inter calciomercato

Mercato Inter Koulibaly, il piano di Marotta

Koulibaly all'Inter, ecco cosa scrive Repubblica sulla clamorosa ipotesi. I rapporti tra club sono ottimi:

Marotta è convinto di poter trovare l’accordo con il centrale difensivo slovacco per andare avanti insieme, ma in caso di fumata nera è già pronta una lista di potenziali sostituti su cui avviare trattative: Koulibaly (da sempre stimatissimo da Simone Inzaghi, per il senegalese l’esperienza al Chelsea non è partita come ci si aspettava e i rapporti tra l’Inter e il club londinese — vedi prestito di Lukaku a condizioni molto vantaggiose — sono ottimi)

