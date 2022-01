Lazio: lo stanno cedendo, sacrificio per il mercato di Sarri

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il trasferimento del calciatore della Lazio che sarà sacrificato da Lotito per il mercato di Sarri. Il calciatore sogna di giocare con la maglia del Real Madrid ma ora c'è il Manchester United che sta prendendo Milinkovic Savic.

Calciomercato Inter: lo stanno prendendo, sacrificio Lazio

Arrivano aggiornamenti molto importanti riguardo il mercato della Lazio pronta a cedere il centrocampista. Perché servirà un sacrificio da parte della Lazio per sbloccare il mercao in entrata della Lazio e Sergej Milinkovic-Savic può andare al Manchester United pronto a sborsare tanti milioni di euro. Il centrocampista serbo continua a dimostrarsi uno dei migliori al mondo nel suo ruolo per numeri e prestazioni. Per questo motivo ora il Manchester United vuole comprare Milinkovic Savic e, come rivelato da Sportwitness.co.uk, gli inglesi sono pronti a chiudere l'affare per anticipare la concorrenza. Perché Inter e Juventus possono perdere il colpo Milinkovic Savic se dovesse accettare il trasferimento al Manchester United.

Manchester United: 80 milioni per Milinkovic Savic

Il Manchester United prepara 80 milioni per l'acquisto di Milinkovic Savic che però continua a sognare di giocare nel Real Madrid. Carlo Ancelotti segue e ammira molto il centrocampista, ma non sembra disposto ad arrivare a certe cifre. Il mercato del Real è cambiato in questi anni e ora si cercano talenti giovanissimi o colpi importanti al risparmio come può essere Pogba a zero. Al momento, dunque, Milinkovic Savic può andare al Manchester United che può beffare Inter, Juve e Real Madrid che restano sempre interessati al centrocampista serbo di origini spagnole. In particolare in Italia, Savic è un giocatore che l'Inter sogna di prendere e anche il nuovo allenatore Inzaghi che lo conosce bene.