Calciomercato - Cessione in casa Inter: si tratta di Sebastiano Esposito come riferiscono i colleghi di Calciomercato.com.

Il giocatore, infatti, era tra i nomi in uscita sull'agente nerazzurra e si trasferirà in Belgio, all'Anderlecht. L'attaccante classe 2022 sarà quindi girato nuovamente in prestito dopo le varie tappe alla Spal, al Venezia e l'ultimo anno al Basilea. La formula, questa volta, è di prestito con diritto di riscatto fissato a 6/7 milioni e controriscato a 1 milione.