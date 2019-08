Inter, Icardi non sarà convocato per la prima di campionato contro il Lecce

Mauro Icardi non sarà convocato per la prima di Serie A contro il Lecce. L'Inter prosegue per la sua strada, lo annuncia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il 26enne centravanti argentino resta fuori dal progetto contiano e non sarà convocato per la partita di lunedì sera con il Lecce. Il suo futuro è lontano da Milano. La società resta fedele a ciò che è stato deciso prima dell’inizio del ritiro di Lugano. L’inserimento di Mauro nella lista dei 25 per la Serie A è una sorta di atto dovuto per evitare eventuali strascichi legali con il giocatore.