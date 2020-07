Inter e la mega suggestione Messi, CorSera: operazione totale da 500 milioni, la situazione

Calciomercato - Barcellona furioso nei confronti dell'Inter. Il motivo? La recente trovata pubblicitaria di Suning, la quale ha presentato Inter-Napoli in Cina con la suggestiva immagine di Lionel Messi proiettato sul Duomo come possibile indizio di mercato. Ma come riferisce il CorSera oggi in edicola, i blaugrana non hanno apprezzato per niente. Non tanto per l’ombra dell'argentino con tanto di nome e numero, ma per il logo interista sulla sua maglia di gioco. Così i vertici del club blaugrana hanno richiamato i cinesi, minacciando una causa per violazione di diritti d’immagine. Non ci saranno azioni legali, ma l'avviso c'è stato.

Calciomercato Inter, suggestione Messi: la situazione

Per quanto riguarda invece la maxi suggestione di mercato, ecco quanto si legge dal quotidiano: