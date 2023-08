Inter divisa tra Ndombele e un ex obiettivo del Napoli: Marotta a lavoro per un centrocampista

L’Inter dopo l’ufficializzazione di Pavard non si ferma. Beppe Marotta è al lavoro per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo centrocampista. Diverse le opzioni sul piatto: da un lato è stato proposto Ndombele, rientrato al Tottenham dopo il prestito a Napoli e deciso a disputare la Champions (ecco perché ha rifiutato il trasferimento al Genoa). D’altro canto stuzzica anche l’idea Maxime Lopez in uscita dal Sassuolo.

Ndombele può andare all'Inter

Come riporta Il Corriere della Sera:

"L’Inter sta studiando di imbastire l’operazione sulla formula di uno scambio di prestiti inserendo nell’affare Asllani più di Stefano Sensi, che non vuole lasciare Milano. Certo Tanguy Ndombele e Lopez sono due profili molto diversi: il primo è più fisico (Soumarè del Leicester altra opzione), il secondo più tecnico. Ieri visite mediche per il Torino del georgiano Saba Sazonov della Dinamo Mosca. Classe 2002, è costato 3 milioni".

