Inter, blitz per Thuram: summit con l'agente a breve, si prova a chiudere per gennaio

Calciomercato Napoli - L’Inter fa sul serio per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio dell’ex calciatore Lilian, accostato tra l’altro anche al Napoli in tempi non sospetti.

Calciomercato, l'Inter prova a chiudere Thuram a gennaio

Ma non per l’estate, piuttosto già per il mese di gennaio ormai già alle porte. Secondo quanto infatti riferisce Gazzetta.it, incassato il gradimento del giocatore, la società è pronta a mettere un’offerta sul tavolo già per la sessione invernale. L’idea alternativa, altrimenti, è quella di bloccarlo il prossimo mese per poi abbracciarlo in estate.