Insigne vuole tornare in Italia, tre club pronti a comprarlo

Calciomercato Napoli - Ultimissime sul futuro di Lorenzo Insigne pronto a lasciare Toronto e il Canada per tornare a giocare nel calcio che conta. Perché ci sono ora delle nuove notizie di calciomercato sull'attaccante napoletano di 33 anni.

Calciomercato Serie A: Insigne può tornare in Italia

Dopo essere approdato a Toronto nel gennaio 2022, l’avventura canadese dell'ex attaccante del Napoli sembra ormai conclusa. Perché dopo poco più due anni deludenti con 63 presenze, 18 reti e 13 assist che può arrivare una nuova avventura per Insigne. Il giocatore corre il rischi di finire fuori rosa e per questo ora bisognerà trovare una nuova sistemazione. Secondo i media nordamericani, il Toronto sarebbe addirittura disposto a pagargli una parte di stipendio per renderlo ancora più appetibile sul mercato.

Sono arrivate offerte per Insigne dall’Arabia Saudita ma anche in Europa c'è grande interesse, tanto che l’Olympiacos ha chiesto informazioni e può diventare una vera occasione per Como, Fiorentina e Lazio che già a più riprese avevano cercato di riportarlo in Italia. Insigne tornerebbe in Serie A e ora si potrebbero venire a creare le condizioni giuste per mettere in pratica questa volontà.