Insigne vuole l'Italia a gennaio: c'è una sola soluzione e strada percorribile

Calciomercato - Lorenzo Insigne, come dimostrato anche dal nuovo cambio agente, vuole tornare in Italia per il 2024. E c’è una sola via percorribile come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola: la Lazio. Società , tuttavia, che non può certo permettere un ingaggio da 11 milioni di euro come quello che l’ex Napoli guadagna in Canada attualmente. L’unica soluzione, dunque, è trovare un accordo con il Toronto per una ricca buonuscita e poi sbarcare nella Capitale da svincolato a gennaio.