Il messaggio di Insigne per il tifosi del Toronto: "Contento per questa nuova avventura, ci vediamo a luglio" [VIDEO]

Napoli Calcio - Lorenzo Insigne è stato appena ufficializzato dal Toronto FC come nuovo giocatore del club canadese.

Arriva anche il video messaggio del capitano del Napoli per tutti i tifosi canadesi.

"Volevo salutare tutti i giocatori del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura e volevo ringraziare la società. Ci vediamo a luglio. All for one".

Guarda il video in allegato!