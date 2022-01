Toronto, il presidente Manning: "Insigne superstar, mai avuto qui un giocatore così! Arriverà a luglio per rispetto del Napoli e i suoi tifosi, è il più grande investimento storia Mls"

Insigne-Toronto, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del presidente del team canadese Bill Manning riservata solo ai media locali. CN24 vi riporta i passaggi salienti.

"Abbiamo avuto molti giocatori famosi, ma un giocatore con le sue credenziali, nel pieno della sua carriera, non credo lo abbiamo ancora visto. Era giunto il momento per il club di mettere sotto contratto una superstar. Resterà con noi per le prossime quattro stagioni e trasformeremo questo team in una squadra di campioni. Lo circonderemo di giocatori che non solo renderà più grandi, ma ci aiuteranno a competere per i campionati. Arriverà solo a luglio, questa decisione da lui presa è un segno di rispetto nei confronti del Napoli e dei suoi tifosi. Lorenzo Insigne è un giocatore che la gente vorrà ammirare e vedere, è il più grande investimento fatto in Mls per qualsiasi giocatore. Siamo un livello mondiale città e abbiamo un giocatore di livello mondiale. Ci saranno altre operazioni da qui all'inizio della stagione. Saremo completi"