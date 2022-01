UFFICIALE - Insigne è un giocatore del Toronto: "Here we go!" [VIDEO]

Napoli Calcio - E' arrivato l'annuncio ufficiale: Lorenzo Insigne è ufficialmente un giocatore del Toronto FC.Il capitano azzurro lascerà Napoli il prossimo giugno, quando scadrà il suo attuale contratto.Ad annunciarlo è il club canadese attracerso i canali social del club.

L'intesa è stata raggiunta per un contratto di cinque anni e mezzo a 11.5 milioni di euro a stagione, più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist.Il club ha annunciato l'ufficialità dell'operazione tramite un filmato in cui a dare la notizia è il giornalista Fabrizio Romano e il suo celebre "Here we go"!

Questo il comunicato del Toronto sul sito ufficiale del club:

Il Toronto FC ha annunciato oggi che l'esterno della nazionale italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club con un contratto quadriennale che inizierà il 1 luglio 2022. Sarà aggiunto al roster come Designated Player in attesa della ricezione del Certificato di trasferimento (ITC).

"Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club", ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha il talento per fare la differenza. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra”.

Insigne, 30 anni, passerà al Toronto FC dopo aver trascorso gran parte della sua carriera con il Napoli, squadra di Serie A, dove ha collezionato un totale di 416 presenze, segnando 114 gol e 95 assist in tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, UEFA Champions League e UEFA Europa League). In 11 stagioni con il Napoli, Insigne ha vinto tre titoli tra cui: Supercoppa (2014/2015) e Coppa Italia (2013/2014 e 2019/2020). Nel marzo 2021, Insigne è stato selezionato MVP del mese di Serie A, dopo aver segnato tre gol e registrato un assist in quattro partite. Dal 2019 è capitano del club.

"Non vediamo l'ora che Lorenzo si unisca a noi quest'estate", ha dichiarato Bob Bradley, allenatore e direttore sportivo del Toronto FC. “La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Avendolo osservato per tanti anni, so anche che è un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che venite a vedere, perché c'è sempre una possibilità, farà qualcosa di indimenticabile".