Insigne, sondaggi in Serie A! CorSport: scambi di info con Inter, Milan, Juventus e Lazio

Un capitano senza portafoglio, come un ministro. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne dal 1° gennaio sarà uno dei parametri zero più illustri del calcio mondiale. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Il 4 giugno compirà 31 anni e De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. La trattativa è in stallo totale. Considerando il valore del giocatore, al momento bloccato dal Covid, qualche sondaggio in questo periodo è andato in scena: scambi di info con Inter, Milan, Juve e Lazio, sì, ma l'offerta concreta è quella del Toronto. L'idea è portare Lorenzo in Mls"