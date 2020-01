Retroscena Il Mattino: Insigne pronto all'addio con Ancelotti, Lozano preso anche per precauzione

Calciomercato Napoli - Lorenzo Insigne, vita nuova in azzurro con Gennaro Gattuso. Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, il rapporto con Carlo Ancelotti era ormai ai minimi termini. Tanto che il capitano azzurro sarebbe stato prossimo anche a un addio.

Mercato Napoli, il retroscena Insigne-Lozano

Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano:

Quando il 10 dicembre, però, Ancelotti viene esonerato dal Napoli, Insigne capisce che è il momento di riprendersi la vita in mano. Sì, perché proprio durante l’estate tanto tormentata (ha cambiato agente passando con il potentissimo Raiola) c’era stata anche la possibilità di essere ceduto, motivo per il quale Ancelotti chiede a Giuntoli l’acquisto di Lozano. Poi la cessione del capitano non si concretizza, ma l’idea di rompere il matrimonio (con l’allenatore e non con il Napoli) gli era anche passata per la testa con Raiola che intanto non si straccia i capelli per trovargli una nuova sistemazione. Il classico sogno di una notte di mezza estate, rimasto tale: sogno e basta. Dicevamo dell’esonero di Ancelotti, però, e dell’arrivo di Gattuso che fa di Insigne la chiesa da rimettere al centro del villaggio.