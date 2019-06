Insigne-Napoli, Venerato a CN24: "Nessun addio, è fondamentale per Ancelotti. James esclude Lozano per motivi economici"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 per fare il punto della situazione sul mercato azzurro:

"Tra Napoli ed Insigne non c'è nessun divorzio in vista. Questo trapela da Castel Volturno. Lorenzo resta centrale nel progetto tattico di Carlo Ancelotti. In attacco il club investirà solo su un big. Impossibile puntare su Lozano e James Rodriguez contemporaneamente, l'uno esclude l'altro per motivi economici. Per Almendra, invece, si continua a trattare ma l'accordo resta lontano nonostante il pressing del centrocampista. Il giocatore vuole vestire la maglia del club del suo idolo, Diego Maradona".