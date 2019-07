Insigne-Napoli, CdS: spunta nodo rinnovo fino al 2024 a cifre più basse, la situazione

Sono iniziate le trattative tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo contrattuale dell'attaccante. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nel frattempo con Raiola, il suo manager, si è ricominciato a parlare di contratto: sul tavolo c'è un prolungamento biennale, dal 2022 al 2024, a cifre però differenti da quelle attuali. Ritoccate verso il basso. E allora, il cuore azzurro: già, per inaugurare nel migliore dei modi l’ottavo ritiro e l’ottava stagione, probabilmente è meglio aggrapparsi all’emoji abbinata alla scritta, “Forza Napoli”, diffusa da Lorenzo a mezzo social. Carletto e De Laurentiis hanno ricordato a più riprese il valore del capitano nell'ambito del gruppo e venerdì il presidente gli ha chiesto testualmente maturità, sì, ma sin da oggi, giorno del primo allenamento a Dimaro, bisognerà rispondere esclusivamente sul campo. Piedi e pallone, talento e testa. Al resto, cioè alla definizione della posizione all’interno della società, ci sta pensando Raiola. In sintesi: le parti hanno cominciato a discutere dell’argomento rinnovo fino al 2024, con un ingaggio leggermente inferiore ai 4,5 milioni attuali. Prime schermaglie: in attesa dell’alba, o del tramonto, in Val di Sole"