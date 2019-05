Calciomercato Napoli, Il Mattino - Inter su Insigne, valutazione di 60mln! Raiola prova a fare da mediatore col Napoli

Calcio mercato Napoli - Lorenzo Insigne verso il forfait contro l'Inter nell'ultima per il Napoli al San Paolo. Un'assenza che arriva in un momento nel quale la permanenza al Napoli sembra garantita, anche per le prossime stagioni, soprattutto dalla posizione irremovibile di Aurelio De Laurentiis: 100 milioni trattabili solo in limitatissime condizioni e senza possibilità di scambi. Il Napoli un passo verso il rinnovo lo ha già fatto, spiegando all'attuale manager di Insigne, Mino Raiola, che tutto si può sistemare: ma, senza avanzare particolari pretese per arrivare ad un prolungamento che soddisfi i desideri di tutti. Non c'è ancora una data in agenda fissata: con la fine della stagione è possibile che ci sia un nuovo incontro tra le parti per limare i dettagli arrivare al prolungamento, spostando la data di cessazione del contratto dal 2022 al 2024.

Notizie calcio Napoli - Insigne, forte interesse dell'Inter!

Come riporta Il Mattino, l'unica formazione ad aver mostrato un interesse più marcato per Insigne è stata l'Inter. Il club nerazzurro ha Perisic ormai vicino alla cessione (quasi certamente in Premier) e sta sondando esterni offensivi di spessore per rimpiazzare il croato. Il pensiero meneghino è corso anche ad Insigne, Raiola ne è stato informato: la valutazione, però che fa l'Inter di Insigne è di 60 milioni. Mino, da mediatore esperto, ha riferito ai dirigenti interisti, che il Napoli non ascolta neppure una cifra del genere. L'Inter, a sua volta, al momento non sembra disposta ad alzare l'asticella e guarda anche altrove. Torna, ciclicamente, la voce legata all'Atletico Madrid, con la consolidata stima del ds colchonero, Andrea Berta,ma manca qualsiasi tipo di manifestazione ufficiale per immaginare una trattativa.