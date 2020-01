Insigne, il suocero esalta Gattuso: "Ha ridato dignità al Napoli e alla città! Goduria il ko Juve col gol di Lorenzo"

Ultimissime Calcio Napoli -Mario Darone, suocero di Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com” dopo Napoli-Juve 2-1

“Battere la Juventus, per noi napoletani, è sempre una grande gioia. Farlo con un gol di Lorenzo è una goduria ancora più speciale. È stata una partita bellissima, perché oltre al super gol di Lorenzo, sono stati commessi pochissimi errori. È stata una liberazione il secondo gol. Sono convinto che la SSC Napoli, grazie all’impegno che ci sta mettendo mister Gattuso, che ha creato un bellissimo feeling con la squadra, tornerà presto sui livelli che tutti conosciamo. Grazie al mister per aver dato dignità alla squadra e alla città. E grazie anche alle curve: da quando sono tornati ad incitare i ragazzi hanno dato una carica in più incredibile, che è sotto gli occhi di tutti”.