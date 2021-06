Insigne-Barcellona, nessun riscontro: i blaugrana hanno in mente un altro piano [ESCLUSIVA]

Insigne-Barcellona, una voce di mercato che si sta rincorrendo da svariate settimane nell'ambiente Napoli. Il contratto del capitano del Napoli scadrà a giugno 2022, motivo per cui al momento si stanno susseguendo rumors in merito al suo futuro, che inevitabilmente si divide tra permanenza in azzurro con rinnovo o cessione.

In merito al presunto interessamento dei blaugrana però, ci sono degli aggiornamenti importanti da comunicare. Secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24.it, Insigne non interessa e non è stato minimamente cercato dal Barcellona in questo inizio di sessione di mercato estiva

Non è in programma per il Barcellona l'acquisto di un giocatore in quel ruolo. Nella posizione di Insigne tra l'altro il Barcellona ha appena preso Memphis Depay e poi ha Ansu Fati in rosa.

I blaugrana sono invece interessati all'acquisizione di un terzino sinistro, un mediano, un difensore centrale e un centravanti in alternativa ad Aguero. La linea da seguire sarà quella di acquistare parametri zero, anche perchè quest'anno il bilancio sarà in rosso di 200 milioni e non ci sono soldi a disposizione. Inoltre nessun riscontro su una possibile cessione di Dembele al momento per fare cassa, col francese che è out per svariati mesi causa problemi al ginocchio e sarà anche operato. Insomma, non interessa Insigne e non interessa un giocatore in quel ruolo.