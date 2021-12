Il Roma - Insigne sta per salutare il Napoli! Ieri offerta irrinunciabile da Toronto, può firmare già il 2 gennaio. Quasi 50mln di contratto

Adios. Ci siamo quasi. Lorenzo Insigne sta per salutare il Napoli. L’ultima offerta del Toronto è irrinunciabile. I 9,5 milioni a stagione per cinque anni hanno fatto tremare i polsi al capitano che sembra pronto a dire sì al club canadese. Naturalmente da giugno prossimo, come racconta l'edizione odierna de Il Roma.

Calciomercato Napoli

"Sul piatto della bilancia ci sono una barca di soldi. Praticamente il triplo di quanto proposto da De Laurentiis nell’ultimo incontro con Pisacane. Chiunque si trovasse in scadenza e avesse la possibilità di incassare una montagna di euro non potrebbe permettersi di dire no. Tanto meno Insigne: manca davvero poco per la firma. Che potrebbe arrivare già il 2 gennaio.

Ieri alle 17 italiane Pisacane ha ricevuto l’ennesima telefonata con la proposta di 9,5 milioni all’anno per cinque stagioni. Il procuratore aspettava solo la proposta giusta per riportarla al suo assistito. E come detto quella del Toronto sembra definitiva. Il capitano resterà in azzurro fino a giugno con la speranza di non essere fischiato ma sostenuto dalla propria gente per chiudere alla grande il suo rapporto con il Napoli"