Insidia Milan per Azmoun! Gazzetta: Napoli assai avanti nelle trattative, 25mln potrebbero bastare

Milan a caccia di punte, oltre che di punti per cercare di tornare in Europa? Sembra proprio di sì, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Uno dei più accreditati in questi giorni è Sardar Azmoun, 25enne attaccante dello Zenit, 10 gol in 21 partite nell’ultimo campionato. Il club di San Pietroburgo secondo lo stampa russa non lo cederebbe per meno di 30 milioni, in realtà pare che 25 potrebbero essere sufficienti in un mercato bloccato dall’emergenza generata dal Covid. Il problema è che Azmoun piace al Napoli, che è assai avanti nella trattative"