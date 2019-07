Inglese-Parma, spunta un clamoroso ritorno: decisa la formula dell'operazione, i dettagli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbe esserci a sorpresa un ritorno di Roberto Inglese a Parma

Inglese al Parma, può esserci la clamorosa conferma

"Detto che la pista Balotelli pare essere definitivamente sfumata (troppo elevate le richieste economiche di Supermario), si punta a riportare Roberto Inglese in maglia crociata. Adesso il Napoli chiede 25 milioni per il cartellino, ma Faggiano lavora per arrivare a un accordo che prevede il prestito dell’attaccante e il diritto di riscatto. In questo modo l’esborso di denaro, per il Parma, sarebbe inferiore. Inglese, che in questo momento è in ritiro con il Napoli, ha fatto sapere che il suo desiderio, se non si trova una squadra di alto livello dove poter essere titolare, è quello di tornare in Emilia. Non sarà un’operazione semplice"