Inglese-Parma, Gazzetta: Napoli inflessibile sulla valutazione! Affare da 25mln

Calciomercato - Roberto Inglese torna a Parma. Costo dell’operazione: 25 milioni di euro, «spalmati» tra prestito annuale e oneroso diritto di riscatto. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il colpo, messo a segno dal d.s. Daniele Faggiano dopo una lunga trattativa con il Napoli che si è dimostrato inflessibile sulla valutazione del giocatore, va ad aggiungersi a quelli di Karamoh, Grassi, Sepe, Hernani, Laurini e alla conferma di Gervinho. Si è continuato a lavorare in silenzio per trovare l’accordo economico con la società di De Laurentiis, con la quale erano già state chiuse le trattative per Sepe e per Grassi e dunque i rapporti erano (e sono) più che buoni. Fondamentale, per convincere Inglese a insistere nella sua richiesta di tornare a Parma, è stato il pressing che dei compagni di squadra"