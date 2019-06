Forte interesse della Fiorentina per Inglese, Commisso toglie dal mercato Milenkovic: la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli, la Fiorentina di Rocco Commisso vuole ripartire dai giovani di valore (Chiesa in primis, ma anche Milenkovic accostato al Napoli) ma al contempo intende regalare un rinforzo in attacco a Vincenzo Montella. La stagione di Giovanni Simeone è stata a dir poco disastrosa mentre Muriel è un promesso sposo dell'Atalanta nonostante il grave infortunio rimediato in Coppa America.

Napoli calciomercato ultimissime su Inglese-Fiorentina

Tra i profili che Pradè, nuovo direttore sportivo viola, sta valutando c'è quello di Roberto Inglese. L'intenzione gigliata è quella di potersi regalare un acquisto di spessore anche per dare un segnale importante alla piazza. La Ssc Napoli non si schioda dalla valutazione di 25 milioni. La Fiorentina però potrebbe giocarsi le carte con quel Jordan Veretout, obiettivo fisso per il centrocampo di Carlo Ancelotti.

