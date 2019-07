UFFICIALE - Rottura del legamento crociato e menisco per Asensio, previsti oltre 6 mesi di stop! Resta James?

Ultimissime mercato Napoli - Dramma sportivo per l'attaccante del Real Madrid Marco Asensio infortunatosi stanotte nell'amichevole contro l'Arsenal. Dopo aver segnato il gol del 2-2 ha dovuto però lasciare il campo per un grave infortunio. Le sensazioni non lasciavano sperare in nulla di buono. Purtroppo è tutto confermato. Gli esami medici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Si prevedono oltre 6 mesi di stop.

Calcio mercato Napoli, James Rodriguez sempre più lontano

Un imprevisto che può complicare i piani mercato non solo dell'Atletico Madrid (ha l'accordo totale con James con visite mediche già programmate per questa settimana) ma anche quelli della S.s.c. Napoli che sperava in una mancata intesa tra i club di Madrid per poter rilevare last minute in prestito oneroso senza obbligo di riscatto 'El Bandido'. Ora lo scenario può cambiare, essendoci anche Gareth Bale sulla lista dei partenti. Seguiranno aggiornamenti