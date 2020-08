Incredibile dal Portogallo, salta Cavani al Benfica! L'ex Napoli ha chiesto cifre troppo alte: i dettagli

Ultime calciomercato. Sembrava tutto fatto per Cavani al Benfica, ed invece la trattativa rischia di saltare. Ne sono sicuri i colleghi di A Bola che svelano come l'accordo tra le parti non si chiuderà per motivi economici: il Matador ha richiesto 10 milioni netti a stagione per un triennale, richiesta giudicata sproporzionata dai dirigenti portoghesi. Spazientiti dalle lungaggini, i dirigenti del Benfica avrebbero così deciso di interrompere le negoziazioni stoppando la trattativa e virando su altri profili.