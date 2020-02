Incredibile AS: "C'è anche l'ex Crotone Budimir nel mirino del Barcellona per sostituire Dembelé!"

Notizie Calcio -Il Barcellona cerca sul mercato il sostituto di Dembelé visto anche l'infortunio di Luis Suarez. La Liga lo permette, ed è per questo che il club blaugrana, che si avvicina anche alla doppia sfida alla SSC Napoli di UEFA Champions League, è al vaglio delle ipotesi per un nuovo attaccante da inserire subito in rosa e metterlo a disposizione si Setien.

In questo senso, avrebbe davvero del clamoroso, per i trascorsi in Serie A col Crotone recentemente, il nome di Ante Budimir, fatto con insistenza nelle ultime ore dal quotidiano spagnolo AS. Secondo gli spagnoli, infatti l'ex Crotone vale attualmente circa 15 milioni di euro. Gli altri nomi son quelli di Angel, Lucas Pérez o Roger Martí, a loro è stato aggiunto nelle ultime ore il nome di Ante Budimir. L'attaccante croato del Maiorca irrompe nel mirino del Barcellona ed è un'altra opzione che risuona negli uffici del club Barca per sostituire il francese infortunato.

Budimir è arrivato a Maiorca in prestito dall'italiano Crotone lo scorso gennaio 2019. A giugno, il club l'ha acquistato per due milioni e nella prima parte del campionato è esploso. Il suo costo potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni, un importo che sembrerebbe essere in linea con quello che il Barça intende spendere per la firma del sostituto Dembélé".