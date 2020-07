Immobile-Napoli, Repubblica: un ritorno a casa non gli dispiacerebbe! Gattuso lo reputa perfetto, non sarà facile strapparlo alla Lazio

Calciomercato Napoli - I colpi di scena restano all’ordine del giorno, la parola fine sarà scritta solo se e quando Victor Osimhen firmerà il contratto che lo porterà via dal Lille. Logico anche che il Napoli ricominci a guardarsi intorno, come racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Un centravanti importante è l’obiettivo primario di Gattuso. Dalla testa dell’allenatore non è mai sparito Ciro Immobile, considerato perfetto per le sue caratteristiche. Al capitano della Lazio un ritorno a casa - e per di più con l’amico Insigne - non dispiacerebbe affatto, ma non c’è altro. Non sarà facile strappare a Lotito il simbolo biaconceleste che però non ha gradito le critiche ricevute dall’ambiente laziale nell’ultimo periodo"