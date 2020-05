Immobile, l'agente: "Napoli? Uno come lui è seguito dai top club ma ha un contratto fino al 2023 e la Lazio vuole tenerselo stretto"

Ultime calcio Napoli - Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Sportitalia:

Immobile

"Immobile ha un contratto con la Lazio di tre anni e spero non diventi un tormentone. Sogno impossibile del Napoli? Del mercato parlaremo alla riapertura del mercato. Ora, ogni discorso è prematuro. Non solo nella scaletta di Gattuso è al primo posto: tra i top scorers del mondo, solo Messi gli è davanti. Juventus? Un attaccante come lui può essere all'attenzione dei top club ma ha un contratto fino al 2023 e la Lazio vuole tenerselo stretto".