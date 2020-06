Immobile, altro che addio: Lotito pensa a un rinnovo quasi a vita per l'attaccante

Calciomercato Napoli - Altro che possibile addio per Ciro Immobile accostato al Napoli. Come infatti riferisce Il Messaggero, Claudio Lotito non pensa minimamente alla cessione ma anzi valuta di blindare praticamente a vita il proprio bomber. Ovvero fino al 2025 quando l'attaccante avrà 35 anni.

Proprio ieri, in casa Napoli, arrivavano aggiornamenti sul fronte offensivo da Ciro Venerato della Rai: