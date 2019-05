Ilicic-Napoli, Repubblica annuncia: "Sarà il primo acquisto, Ancelotti molto soddisfatto! Una contropartita nell'affare, tre gli indiziati"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Salgono le quotazioni di Josip Ilicic in chiave Napoli. Il calciatore dell'Atalanta avrebbe raggiunto un accordo di massima con la squadra di Aurelio De Laurentiis per le prossime tre stagioni.

L'edizione odierna di Repubblica annuncia l'acquisto da parte del Napoli del trequartista Josip Ilicic dall'Atalanta. Ecco tutti i dettagli:

"Il fantasista sloveno Josip Ilicic, 31 anni, sarà quasi sicuramente il primo rinforzo della Ssc Napoli per la prossima stagione. La società azzurra ha infatti raggiunto l’accordo con il giocatore per un contratto triennale da 2.2 milioni (più bonus) ed è sul punto di convincere anche l’Atalanta, a cui De Laurentiis ha offerto una dozzina di milioni e una contropartita tecnica, con Simone Verdi che piace di più ai bergamaschi rispetto a Ounas e Inglese. Se ne riparlerà all’inizio della prossima settimana. visto che i nerazzurri sono concentratissimi sulla storica volata per un posto in Champions. Tutto lascia pensare che alla fine l’affare andrà in porto, però. Soddisfatti Ancelotti e il figlio Davide, che è stato il primo a sponsorizzare la difficile trattativa".