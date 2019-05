Ilicic-Napoli, CdS: "Accordo difficile, ma non impossibile: 5 milioni la differenza tra i due club"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla trattativa tra Napoli ed Atalanta per Ilicic: "Per l’Atalanta, Josip Ilicic è calciatore in grado di fare la differenza, dunque degno di una quotazione che vada al di là della normalità, non certo al di sotto dei quindici milioni di euro, anzi assai prossima ai venti; per il Napoli, i trentuno anni hanno un «peso», indirizzano diversamente, abbassano quella soglia, la riconducono poco al di sopra dei dieci milioni: c’è una forbice assai ampia, in questo momento, da assottigliare e però esistono una serie di controindicazioni e di variabili che possono favorire un accordo difficile ma per niente impossibile".