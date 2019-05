Affare Ilicic, Gazzetta: "Contatto Giuntoli-entourage, risposta positiva! Da Bergamo fanno sapere una cosa"

Calciomercato Napoli - L’attaccante sloveno dell’Atalanta Josip Ilicic è il nuovo obiettivo del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’entourage dell’attaccante che piace tanto a Carlo Ancelotti :

“Giuntoli si è subito attivato per capire se ci fosse la volontà del nazionale sloveno ad accettare la sua proposta. La risposta è stata positiva e, dunque, adesso la questione dovrà essere discussa dai due club. Da Bergamo, fanno sapere che fino alla prossima settimana non si parlerà di mercato, perché l’Atalanta è impegnata a qualificarsi per la prossima Champions League e Gasperini non vuole distrazioni di alcun genere”