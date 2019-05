Calciomercato Napoli - L'Atalanta comincia a vacillare sull'affondo del Napoli per Ilicic e Castagne. I due piacciono molto in casa azzurra, spinti da Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti. A tal proposito, come riferisce l'edizione odierna del Mattino, la doppia trattativa sta entrando nel vivo, ma è tutto rinviato alla prossima settimana, perché se i bergamaschi dovessero centrare la storica qualificazione in Champions, il prezzo dei due crescerebbe ancora.